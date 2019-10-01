В Советском районе изуродовали «Ладу»

Брянского водителя утром 18 октября ждал «сюрприз», он его увидел, когда пришел на стоянку, информация об этом появилась в одной из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился в Советском районе около жилого дома. Неприятный сюрприз заключался в том, что его автомобиль разрисовали: черная «Лада» стала цветной. Чьих это рук дело, неизвестно. По версии соседей, мужчине, вероятно, хотели отомстить за парковку в том месте, где она не разрешена.

Подписчики порекомендовали автомобилисту обратиться к правоохранителям.