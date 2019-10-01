В Стародубе Kia Rio и «Лада» вступили в «битву»
17 октября на улице Коваленко в Стародубе произошла авария с участием «Лады» и Kia Rio, пострадали водитель и пассажирка иномарки.
У 50-летнего автомобилиста перелом 11 грудного позвонка первой степени, травма головы, сейчас он на домашнем лечении. У 41-летней пассажирки перелом правой кисти, ее также отпустили домой.
Само ДТП случилось в половине четвертого вечера. Работники ГИБДД утверждают, что 40-летний водитель Kia Rio ехал на улицу Полевую. Двигаясь с второстепенной дороги, на главной он столкнулся с «Ладой» под управлением 60-летнего мужчины.
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