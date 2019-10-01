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В Карачевском районе в серьезной аварии разбились три человека

Опубликовано Сегодня, 17:01

17 октября в Карачевском районе на трассе «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь» случилась авария с участием «Лады» и иномарки Kia Sportage, пострадали трое.

Всех раненых - 58-летнего водителя «Лады», его 55-летнюю пассажирку, 42-летнего парня из иномарки - отвезли в больницу с серьезными травмами.

Само ДТП случилось в половине седьмого вечера на 77-м километре упомянутой дороги. По данным ГИБДД, 58-летний автомобилист на «Ладе» столкнулся с Kia Sportage под управлением 42-летнего мужчины, который двигался со стороны Орла.

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