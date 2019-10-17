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В деревне Осотское полыхал двухэтажный дом

Опубликовано Сегодня, 11:06

19 октября на улице Молодежной деревни Осотское Брасовского района случился пожар, на место выезжали спасатели 41-й части на трех автоцистернах.

Само возгорание произошло в начале восьмого утра. Как оказалось, огонь охватил крышу частного двухэтажного жилого дома размером 6Х9 метров по всей площади.

В тушении использовали три ручных ствола. Пожар ликвидировали только через час.

Причина устанавливается.

Напомним, в селе Лопотня горело жилое здание.

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