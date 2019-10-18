На Ульянова в Брянске пожарные тушили ларек

19 октября в областном центре на улице Ульянова случилось возгорание в частном ларьке, на место вызвали пожарных двух частей – 13-й и 33-й.

Пожар произошел в начале одиннадцатого утра. В течение семи минут огнеборцы на четырех автоцистернах прибыли по адресу. Выяснилось, кровлю ларька размером 5Х5 метров охватило пламя. В тушении использовали три ручных ствола. За 13 минут стихию ликвидировали.

«Причина выясняется», - объяснили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в деревне Осотское полыхала двухэтажка.