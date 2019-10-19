В Климовском районе произошло ЧП

21 октября в деревне Пруска Климовского района случился пожар, на тушение выезжали спасатели 22-й части и подразделения «Плавна».

Возгорание произошло около десяти утра. Через пять минут огнеборцы на трех автоцистернах прибыли по адресу. Выяснилось, горела кровля частного дома. В тушении использовали ручной ствол, а также звено газодымозащитной службы.

За 16 минут пожар локализовали, еще за 10 ликвидировали.

Пострадавших не было. Причину выяснят эксперты.

Напомним, на улице Ульянова в Брянске пожарные тушили ларек.