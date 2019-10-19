Брянский «шумахер» на иномарке Mersedes попал в объектив

21 октября в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» появилась информация об очередной лихаче, он был зафиксирован на камеру видеорегистратора на дороге под Брянском.

Как сообщил очевидец, опубликовавший ролик, речь идет о водителе иномарки Mersedes, который не различает разметку и не пользуется указателями поворота при перестроении.

Горожанин надеется, что после такого видео «шумахера» обязательно накажут.