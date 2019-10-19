Под Навлей в лесу произошел пожар
21 октября в Щегловском участковом лесничестве случилось возгорание, на место выезжали сотрудники «Лесопожарной службы» и Навлинское лесничество.
Как сообщили в управлении МЧС, населенным пунктам опасность не угрожала, до ближайшего поселка расстояние было около шести километров.
Выяснилось, что горела сухая трава на площади одного гектара.
Причина произошедшего устанавливаются.
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