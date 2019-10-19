Под Навлей в лесу произошел пожар

21 октября в Щегловском участковом лесничестве случилось возгорание, на место выезжали сотрудники «Лесопожарной службы» и Навлинское лесничество.

Как сообщили в управлении МЧС, населенным пунктам опасность не угрожала, до ближайшего поселка расстояние было около шести километров.

Выяснилось, что горела сухая трава на площади одного гектара.

Причина произошедшего устанавливаются.