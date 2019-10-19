Под Брянском в серьезном ДТП пострадал водитель Chevrolet

20 октября в Дятьково на улице Коминтерна случилась авария с Chevrolet Klan и Toyota Carina, водитель первой иномарки получил травмы.

У 32-летнего автомобилиста Chevrolet Klan покалечен лоб, ушиб грудной клетки и переломы ребер. Как выяснили эксперты, он был пьян. Его отпустили на домашнее лечение.

Само ДТП случилось около двух дня. По данным ГИБДД, 32-летний мужчина на Chevrolet Klan ехал с улицы Пушкина в сторону Комарова. Не придерживался расстояния до движущейся впереди машины Toyota Carina под управлением 70-летнего водителя и столкнулся с ним, а после врезался в ограждение.