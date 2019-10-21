Банда взломщиков «оккупировала» Белые Берега
22 октября в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» появилась информация о банде взломщиков, которые орудуют в поселке Белые Берега.
Местная активистка Ольга Махотина, жена бывшего хозяина маршруток №79 и №99, сообщила, что злоумышленники сегодня едва не взломали машину супруга.
«Наш автомобиль не единственный», - поделилась активистка.
Вслед за Ольгой о попытках взлома сообщили и другие местные жители.
«У меня в «Калине» ковыряли замки, но не открыли», - поделился Роман Кирюшин.
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