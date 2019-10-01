Брянцу на иномарке Ford досталось от ГИБДД

Сотрудники брянской Госавтоинспекции 22 октября привлекли к административной ответственности автомобилиста, который нарушил правила дорожного движения.

Речь идет о водителе иномарки Ford. Он ехал по кольцу около памятника «Самолет» не по своей полосе.

За такое нарушение по ч. 1 прим.1 ст. 12.14 КоАП РФ его оштрафовали на 500 рублей.

Напомним, в Брянске оштрафован лихач на Peugeot.