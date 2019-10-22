На Делегатской в Брянске две легковушки вступили в «битву»

Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Делегатская и Литейная в Бежице 23 октября, информацию сообщили очевидцы в одной из соцсетей.

На фото видно, что машины от удара получили серьезные повреждения. Неизвестно, были ли пострадавшие. Причину выяснят сотрудники ГИБДД.

Официальных данных не поступало.

Напомним, в Брянске в массовой аварии разбились девушка и парень.