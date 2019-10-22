На Делегатской в Брянске две легковушки вступили в «битву»
Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Делегатская и Литейная в Бежице 23 октября, информацию сообщили очевидцы в одной из соцсетей.
На фото видно, что машины от удара получили серьезные повреждения. Неизвестно, были ли пострадавшие. Причину выяснят сотрудники ГИБДД.
Официальных данных не поступало.
Напомним, в Брянске в массовой аварии разбились девушка и парень.
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