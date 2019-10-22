Жители Новозыбкова испугались сильного грохота

В Новозыбкове на улице Чапаева случилось ЧП с сильным грохотом, информация об этом появилась в одной из брянских групп соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о дорожной аварии, грохот от которой услышали люди близлежащих улиц. Свидетели рассказали, все произошло около дома местного священника. На дороге не разъехались две легковые машины.

«Чуть к Отцу Владимиру в гости не заехали!!!», - прокомментировала Яна Кривенкова.

ДТП было настолько громким, словно на хлебном заводе кирпичи бросали, поделился еще один брянец.