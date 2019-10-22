Поиск по сайту
Поиск по сайту

Жители Новозыбкова испугались сильного грохота

Опубликовано Сегодня, 12:44

В Новозыбкове на улице Чапаева случилось ЧП с сильным грохотом, информация об этом появилась в одной из брянских групп соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о дорожной аварии, грохот от которой услышали люди близлежащих улиц. Свидетели рассказали, все произошло около дома местного священника. На дороге не разъехались две легковые машины.

 «Чуть к Отцу Владимиру в гости не заехали!!!», - прокомментировала Яна Кривенкова.

ДТП было настолько громким, словно на хлебном заводе кирпичи бросали, поделился еще один брянец.

Фото
 1410
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянский «шумахер» на иномарке Mersedes попал в объектив
  • На Набережной в Брянске не разъехались иномарки
  • В Бежице в объектив попала страшного вида маршрутка
  • На Грибоедова в Брянске произошло ЧП
  • На улице Красный Маяк в Брянске две иномарки не поделили дорогу
    •
    Новости регионов
    Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
    11:09:41 24-10-2019
    Банк УРАЛСИБ за июль-сентябрь 2019 года выдал ипотечных кредитов на сумму 532 млн рублей по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Программа семейной ипотеки была запущена в Банке в конце июня текущего года.  банков-партнеров.
    Железнодорожники предотвратили ДТП с заглохшим на путях автомобилем в Смоленской области
    16:39:19 22-10-2019
    Сегодня в 14:03 на железнодорожном переезде станции Издешково Смоленского региона МЖД водитель легкового автомобиля, по предварительной информации, нарушил правила дорожного движения, стал пересекать пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации и заглох на путях, создав аварийную ситуацию.
    В Смоленском районе пропала мать двоих детей
    11:18:23 17-10-2019
    17 октября в одной их групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация о пропавшей жительнице Смоленского района, которая ушла из дому 9 октября и не вернулась.
    Банк УРАЛСИБ  предлагает  новые сезонные вклады  «Прогноз отличный» и «Янтарь»
    11:01:59 17-10-2019
    Банк УРАЛСИБ предлагает два новых сезонных срочных вклада «Прогноз отличный» и «Янтарь» для клиентов – физических лиц. С 16 октября 2019 года оба вклада можно открыть во всех отделениях Банка УРАЛСИБ, а вклад «Прогноз отличный» помимо офисов Банка также доступен и в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ.
    Под Ярцевом во время пожара погибли животные
    12:48:36 15-10-2019
    В ночь на вторник, 15 октября, в Ярцевском районе случился большой пожар, в итоге погиб крупный рогатый скот.
    На Рославльском шоссе в ДТП пострадала 36-летняя дама
    12:41:18 15-10-2019
    14 октября в Смоленской области на трассе «Орел - Брянск – Смоленск» случилась авария с участием автомобиля Mitsubishi, пострадала 36-летняя дама.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    Жителям Брянска достанется за порчу газонов
    Сегодня, 16:30
    Брянцы пришли в ужас от «красоты» лесного пейзажа
    Сегодня, 15:50
    В Бежице произошло ДТП с маршруткой и легковушкой
    Сегодня, 14:13
    В Фокинке военный городок остался без воды из-за аварии
    Сегодня, 13:30
    Брянец оцепенел от страха во время уборки на кладбище
    Сегодня, 12:44
    Жители Новозыбкова испугались сильного грохота
    Сегодня, 11:13
    Беспорядок после ремонта на Бежицкой возмутил брянцев
    Сегодня, 10:39
    Брянцам объяснили, что опавшая листва – это не ТКО
    Сегодня, 09:07
    На Делегатской в Брянске две легковушки вступили в «битву»
    Сегодня, 08:59
    Жители Брянска сострадают бомжу, разыскивающему в Дятькове дочь
    Вчера, 18:39
    В федеральном бюджете хотят увеличить статью расходов в пользу брянских сирот
    Вчера, 17:01
    Брянск вернул в Сербию подозрительные яблоки
    Вчера, 16:01
    В брянской маршрутке обокрали мать-одиночку
    Вчера, 15:01
    В Фокинке владелец овощного павильона пострадал из-за продавца-молдаванина
    Вчера, 14:13
    В Сельцо обнаружили опасную свалку
    Вчера, 13:18
    На Красноармейской в Брянске произошло ЧП на парковочной площадке: есть пострадавший
    Вчера, 12:49
    Жителей Унечи возмутил наглый автомобилист
    Вчера, 11:38
    Брянцы обсудили пожилого полуголого пенсионера в пилотке
    Вчера, 11:18
    Брянские потребители заплатят значительную сумму за вывоз мусора из-за ошибки ТСЖ
    Вчера, 10:11
    В Выгоничах приведут в порядок дорогу
    Вчера, 10:00
    В трех брянских фирмах проигнорировали борьбу с коррупцией
    Вчера, 09:00
    Брянцу на иномарке Ford досталось от ГИБДД
    22-10-2019, 17:01
    Жителям Бежицы показали «мастер-класс» по парковке
    22-10-2019, 16:14
    Банда взломщиков «оккупировала» Белые Берега
    22-10-2019, 16:03
    В Брянске два дня будет недоступной дорога к МРЭО
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 17:19
    В России стартовал конкурс среди главных врачей «Проект, которым я горжусь»
    Сегодня, 16:38
    Движение автотранспорта через переезд около станции Белые Берега в Брянской области будет ограничено с 28 октября по 1 ноября
    Сегодня, 12:47
    Заместитель губернатора Владимир Оборотов проинспектировал ремонт Стародубской ЦРБ
    Сегодня, 11:56
    Артисты «Росгосцирка» взяли главный приз Международного циркового фестиваля в Италии.
    Сегодня, 11:08
    Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
    Актуальные темы
    Деловые новости Не публиковать в Яндекс
    Александр Жигунов принял участие во VII Всероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее»
    Новости Общество
    В Новозыбкове распространили слухи об опасном вирусе
    Деловые новости Не публиковать в Яндекс Новости компаний Ростелеком
    «Ростелеком» представил на форуме в Брянске решения по цифровизации экономики
    Происшествия На дорогах О главном
    На проспекте Ленина в Брянске в массовой аварии разбились девушка и парень
    Новости Общество
    Брянский певец Андрей Запецкий не прошел слепое прослушивание проекта «Голос»
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе.

    В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе.Так, читателей интересует вопрос размещения (распространения) рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» представил на форуме в Брянске решения по цифровизации экономики

    «Ростелеком» представил на форуме в Брянске решения по цифровизации экономики«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром VIII Славянского международного экономического форума, который прошёл в Брянске 18 октября. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростные каналы связи для участников мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения форума.

    РЖД новости
    Движение автотранспорта через переезд около станции Белые Берега в Брянской области будет ограничено с 28 октября по 1 ноября

    С 28 октября по 1 ноября в интервале с 8:00 до 17:00 движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Белые Берега, расположенный на пересечении с улицей Коминтерна, будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.
    МРСК новости
    В Брянскэнерго прошел субботник

     

     

     

     

     Во всех подразделениях филиала «Россети Центр Брянскэнерго» прошел субботник. Работники предприятия привели в порядок сквер Энергетиков в Брянске и прилегающую к зданиям исполнительного аппарата на улицах Советской и Энергетической территорию.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.