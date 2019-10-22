В Бежице произошло ДТП с маршруткой и легковушкой
24 октября на въезде в Бежицу случилась авария с участием общественного транспорта и легковой машины, информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел около остановки «Памятник болгарским патриотам».
От удара транспорт получил механические повреждения.
В аварии обошлось без пострадавших. Маршрутка немного задымилась. Официальной информации о ДТП не поступало.
Напомним, на Делегатской дорогу не поделили две легковых машины.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе.
Так, читателей интересует вопрос размещения (распространения) рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром VIII Славянского международного экономического форума, который прошёл в Брянске 18 октября. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростные каналы связи для участников мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения форума.
С 28 октября по 1 ноября в интервале с 8:00 до 17:00 движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Белые Берега, расположенный на пересечении с улицей Коминтерна, будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.
Во всех подразделениях филиала «Россети Центр Брянскэнерго» прошел субботник. Работники предприятия привели в порядок сквер Энергетиков в Брянске и прилегающую к зданиям исполнительного аппарата на улицах Советской и Энергетической территорию.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.