В Советском районе был замечен лихач на иномарке

В ночь на вторник, 15 октября, в Ярцевском районе случился большой пожар, в итоге погиб крупный рогатый скот.

Банк УРАЛСИБ предлагает два новых сезонных срочных вклада «Прогноз отличный» и «Янтарь» для клиентов – физических лиц. С 16 октября 2019 года оба вклада можно открыть во всех отделениях Банка УРАЛСИБ, а вклад «Прогноз отличный» помимо офисов Банка также доступен и в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ.

17 октября в одной их групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация о пропавшей жительнице Смоленского района, которая ушла из дому 9 октября и не вернулась.

Сегодня в 14:03 на железнодорожном переезде станции Издешково Смоленского региона МЖД водитель легкового автомобиля, по предварительной информации, нарушил правила дорожного движения, стал пересекать пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации и заглох на путях, создав аварийную ситуацию.

Банк УРАЛСИБ за июль-сентябрь 2019 года выдал ипотечных кредитов на сумму 532 млн рублей по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Программа семейной ипотеки была запущена в Банке в конце июня текущего года. банков-партнеров.

В период празднования Дня народного единства холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой и Санкт-Петербургом.

Инцидент случился около остановки «Кремний». Речь идет об автомобилисте на иномарке Kia, который проехал на красный сигнал светофора, не пропустив пешеходов.

Видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал нарушение правил дорожного движения, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» 25 октября.

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«Ростелеком» представил на форуме в Брянске решения по цифровизации экономики «Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром VIII Славянского международного экономического форума, который прошёл в Брянске 18 октября. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростные каналы связи для участников мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения форума.

Движение автотранспорта через переезд около станции Белые Берега в Брянской области будет ограничено с 28 октября по 1 ноября С 28 октября по 1 ноября в интервале с 8:00 до 17:00 движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Белые Берега, расположенный на пересечении с улицей Коминтерна, будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прочитают информационный курс по цифровой трансформации в электросетевом комплексе для студентов одновременно в 20 регионах страны Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прочитают информационный курс по цифровой трансформации в электросетевом комплексе для студентов одновременно в 20 регионах страны«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» приступила к реализации пилотного образовательного проекта для студентов ВУЗов профильных направлений, в рамках которого будет прочитан информационный курс о цифровой трансформации электросетевого комплекса.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

