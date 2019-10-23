В Советском районе был замечен лихач на иномарке
Видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал нарушение правил дорожного движения, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» 25 октября.
Инцидент случился около остановки «Кремний». Речь идет об автомобилисте на иномарке Kia, который проехал на красный сигнал светофора, не пропустив пешеходов.
Водителю может грозить штраф в тысячу рублей.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе.
Так, читателей интересует вопрос размещения (распространения) рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром VIII Славянского международного экономического форума, который прошёл в Брянске 18 октября. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростные каналы связи для участников мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения форума.
С 28 октября по 1 ноября в интервале с 8:00 до 17:00 движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Белые Берега, расположенный на пересечении с улицей Коминтерна, будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.
Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прочитают информационный курс по цифровой трансформации в электросетевом комплексе для студентов одновременно в 20 регионах страны«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» приступила к реализации пилотного образовательного проекта для студентов ВУЗов профильных направлений, в рамках которого будет прочитан информационный курс о цифровой трансформации электросетевого комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.