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В Советском районе был замечен лихач на иномарке

Опубликовано Сегодня, 10:27

Видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал нарушение правил дорожного движения, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» 25 октября.

Инцидент случился около остановки «Кремний». Речь идет об автомобилисте на иномарке Kia, который проехал на красный сигнал светофора, не пропустив пешеходов.

Водителю может грозить штраф в тысячу рублей.

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