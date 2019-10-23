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Трагедия в Климове: 18-летнего парня сбил автобус

Опубликовано Сегодня, 13:27

25 октября в Климове Брянской области произошла авария с участием автобуса, погиб 18-летний молодой человек.

Информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Официальных данных о ДТП пока не было.

По словам знакомых, парня звали Никитой, он возвращался домой пешком в село Вишневка.

Напомним, на Ново-Советской в Брянске 11-летнего пешехода сбила иномарка.

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