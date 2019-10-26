На Флотской в Брянске пострадал велосипедист
56-летний велосипедист получил телесные повреждения, угодив под колеса иномарки Nissan X-Trail 26 октября в Брянске на улице Флотской.
У пострадавшего травма головы, перелом костей таза, сейчас он в больнице.
Само ДТП произошло в начале седьмого вечера. По данным ГИБДД, 57-летний мужчина, управляя Nissan X-Trail, при въезде на кольцо сбил 56—летнего велосипедиста, который двигался со стороны Делегатской на улицу 22 съезда КПСС.
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