В Брянске на Дуки покалечились две 20-летние девушки

27 октября в областном центре на улице Дуки произошла авария с участием Hyundai Solaris, пострадали две девушки 20 лет.

Само ДТП случилось в половине шестого утра. 23-летний парень, управляя Hyundai Solaris, ехал в сторону улицы Вали Сафроновой. Внезапно врезался в дорожное ограждение.

В итоге две 20-летние пассажирки получили травмы. У одной покалечено плечо, ее отпустили на домашнее лечение; у второй – ушиб головы, она также на амбулаторном лечении.

Напомним, в Трубчевске в ДТП пострадал 60-летний пассажир «Лады Гранты».