Брянский следком выясняет причины гибели женщины на улице Ново-Советской
27 октября в областном центре на Ново-Советской обнаружили труп горожанки, на нем были следы укусов; брянские следователи проводят проверку.
Тело нашли утром. Выяснилось, что это была 52-летняя жительница Брянска. Судебно-медицинский эксперт, который работал на месте, выяснил, укусы животных не причина гибели. Собаки напали после смерти.
Более точная информация будет известна после более подробной судебно-медицинской экспертизы.
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