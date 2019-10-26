Брянский следком выясняет причины гибели женщины на улице Ново-Советской

27 октября в областном центре на Ново-Советской обнаружили труп горожанки, на нем были следы укусов; брянские следователи проводят проверку.

Тело нашли утром. Выяснилось, что это была 52-летняя жительница Брянска. Судебно-медицинский эксперт, который работал на месте, выяснил, укусы животных не причина гибели. Собаки напали после смерти.

Более точная информация будет известна после более подробной судебно-медицинской экспертизы.