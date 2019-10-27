Хитроумный брянец попал в объектив

17 октября в одной их групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация о пропавшей жительнице Смоленского района, которая ушла из дому 9 октября и не вернулась.

Сегодня в 14:03 на железнодорожном переезде станции Издешково Смоленского региона МЖД водитель легкового автомобиля, по предварительной информации, нарушил правила дорожного движения, стал пересекать пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации и заглох на путях, создав аварийную ситуацию.

Банк УРАЛСИБ за июль-сентябрь 2019 года выдал ипотечных кредитов на сумму 532 млн рублей по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Программа семейной ипотеки была запущена в Банке в конце июня текущего года. банков-партнеров.

В период празднования Дня народного единства холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой и Санкт-Петербургом.

Инцидент случился 11 октября у дома №8 на улице Фокина. Хозяин иномарки проигнорировал дорожный знак «Направление движения по полосам». Мужчину оштрафовали на 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, автомобилист наказан на основе записи с видеорегистратора.

Актуальные темы

Новости партнёров

«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой социально значимые объекты Брянской области «Ростелеком» завершил первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», обеспечив телекоммуникационной инфраструктурой 215 социально значимых учреждений региона в Брянской области. Среди них органы государственной власти и местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации и пожарные части. Для реализации проекта специалисты компании проложили более 60 километров оптики.

Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится на ноябрьские праздники 3 и 4 ноября изменится расписание пригородных поездов в Брянской области. Это связано с празднованием Дня народного единства.

«Россети» в пять раз увеличили чистую прибыль по РСБУ за первые три квартала ПАО «Россети» (MOEX: RSTI), управляющее в 80 регионах Российской Федерации федеральной сетевой и 15 межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, объявляет рассчитанные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета финансовые результаты за первые три квартала 2019 года, свидетельствующие о стабильном развитии акционерного общества.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

