На Станке Димитрова в Брянске светофор чуть не упал на девушку

Авария с участием иномарок Renault Logan и Ford Mustang случилась в областном центре 30 октября на проспекте Станке Димитрова, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло в начале восьмого вечера.

«Авария на Станке-Димитрова, где находится поворот на Ocean Plaza. Водители живы», - поделилась автор публикации Катерина и добавила, что одна из машин сбила дорожный знак и светофор. Последний чуть было не упал прямо на нее.

По словам Катерины, к водителю разбитого автомобиля сразу идти на помощь не хватило смелости, поскольку из транспорта текло масло, машина могла взорваться.

«Водитель из Рено сразу открыл дверь и вышел, будто ничего не случилось», - пояснила очевидец.

Официальных данных о происшествии не поступало.