В Бежице ревнивый муж совершил преступление с помощью топора

32-летний житель Бежицкого района ближайшие два с половиной года проведет в колонии общего режима, его признали виновным в избиении.

История случилась ночью 20 марта 2019 года. Между супругами случилась ссора. Муж приревновал жену. В порыве ярости ударил ее несколько раз по руке, ноги и спине обухом топора.

Женщина получила серьезные травмы.

Приговор не вступил в законную силу.