В Новозыбкове полыхал частный дом

15 ноября в Новозыбковском городском округе на улице Дыбенко случился пожар, на место выезжали сотрудники МЧС 16-й части на двух автоцистернах.

Информацию о возгорании дежурный профильного управления получил в начале третьего ночи. Через пять минут спасатели прибыли по адресу. Выяснилось, полыхало потолочное перекрытие в частном доме размером 10х10 на площади 0,5 м2.

В тушении использовали ручной ствол. За минуту огонь локализовали, еще через одну ликвидировали.

Причину выясняют специалисты.