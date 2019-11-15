В Фокинке огнеборцы тушили прицеп легковушки

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» за прошедшие 9 месяцев 2019 года исполнено 2185 договоров об осуществлении технологического присоединения на общую мощность 42,86 МВт. Среди них – 1704 физических лица (присоединяемой мощностью до 15 кВт) на общую мощность 20,38 МВт.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уделяют большое внимание охране труда и обеспечению производственной безопасности своих работников. За 9 месяцев 2019 года компании направили на эти цели 748 млн. рублей.

Традиции разных народов должны стать украшением столицы региона. Губернатор Алексей Островский провёл встречу с представителями региональной общественной ассоциации «Национальный Конгресс Смоленской области». Поднятые вопросы касались самых разных тем - от благо-устройства областного центра до создания этногородка.

Предприятия испытывают кадровый голод, а люди не могут найти работу. Почему организации днём с огнём ищут специалистов, а люди не знают, куда устроиться? Какие профессии на Смоленщине сейчас самые востребованные? Начнут ли учебные заведения брать в расчёт потребности регионального рынка труда?

Люди требуют наказания для тех, кто убивает животных. Сразу несколько случаев убийства и ранения животных произошло в регионе этой осенью. Смоляне возмущены жестокостью и требуют наказания для виновных.

Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ».

Пожар произошел в половине пятого утра. За шесть минут огнеборцы третьей части прибыли по адресу на двух автоцистернах. Как оказалось, пламя охватило прицеп частной легковушки. Огонь удалось ликвидировать за пять минут.

Возгорание частного легкового автомобиля случилось 15 ноября на Московском проспекте в Фокинском районе, в произошедшем обошлось без пострадавших.

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Сотрудники Брянскэнерго рассказали школьникам о правилах электробезопасности и энергетических профессиях Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели комплексный урок в средней общеобразовательной школе 28 города Брянска, в ходе которого рассказали детям о необходимости соблюдения правил электробезопасности и энергетических профессиях. В нем приняли участие около тридцати учащихся 6 класса.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

