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Около микрорайона «Речной» образовался серьезный затор

Опубликовано 15-11-2019, 10:28

Транспортный коллапс охватил проезжие части около микрорайона «Речной» в областном центре 15 ноября, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Причина огромного затора, по словам водителей, авария. Именно из-за нее в пробке автомобилисты простояли порядка 30 минут.

«Речной, у АГС. В сторону набережной движение парализовано», - написал очевидец.

По словам свидетелей, в ДТП попали белая иномарки и Жигули.

 

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