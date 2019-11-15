Около микрорайона «Речной» образовался серьезный затор

Транспортный коллапс охватил проезжие части около микрорайона «Речной» в областном центре 15 ноября, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Причина огромного затора, по словам водителей, авария. Именно из-за нее в пробке автомобилисты простояли порядка 30 минут.

«Речной, у АГС. В сторону набережной движение парализовано», - написал очевидец.

По словам свидетелей, в ДТП попали белая иномарки и Жигули.