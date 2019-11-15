На Грибоедова в Брянске собака угодила в ловушку

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» за прошедшие 9 месяцев 2019 года исполнено 2185 договоров об осуществлении технологического присоединения на общую мощность 42,86 МВт. Среди них – 1704 физических лица (присоединяемой мощностью до 15 кВт) на общую мощность 20,38 МВт.

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Традиции разных народов должны стать украшением столицы региона. Губернатор Алексей Островский провёл встречу с представителями региональной общественной ассоциации «Национальный Конгресс Смоленской области». Поднятые вопросы касались самых разных тем - от благо-устройства областного центра до создания этногородка.

Предприятия испытывают кадровый голод, а люди не могут найти работу. Почему организации днём с огнём ищут специалистов, а люди не знают, куда устроиться? Какие профессии на Смоленщине сейчас самые востребованные? Начнут ли учебные заведения брать в расчёт потребности регионального рынка труда?

Люди требуют наказания для тех, кто убивает животных. Сразу несколько случаев убийства и ранения животных произошло в регионе этой осенью. Смоляне возмущены жестокостью и требуют наказания для виновных.

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14 ноября в областном центре случилась неприятная история, на Грибоедова едва не разбилась собака.

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Сотрудники Брянскэнерго рассказали школьникам о правилах электробезопасности и энергетических профессиях Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели комплексный урок в средней общеобразовательной школе 28 города Брянска, в ходе которого рассказали детям о необходимости соблюдения правил электробезопасности и энергетических профессиях. В нем приняли участие около тридцати учащихся 6 класса.

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