Двое брянцев на приглянувшейся легковушке совершили поездку с ветерком

23-летний житель села Вельяминово и его приятель-ровесник с уголовным прошлым проведут ближайшее время в СИЗО, их задержали за подозрение в угоне.

Уголовное дело на парней завели по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Им грозит до семи лет, если суд признает вину.

Сама история случилась в Карачевском районе. Молодой человек из села Вельяминово проводил время со сверстником с уголовным прошлым в общежитии. Оба выпивали. После решили подышать на свежем воздухе. Внезапно заметили припаркованный неподалеку автомобиль. Тут же возникла идея прокатиться с ветерком. Разбили стекла, проникли в салон, завели двигатель, замкнув провода. Однако поездка выдалась не очень долгой, помешало дерево. Испугавшись наказания, приятель сбежал, а 23-летний парень, решив немного передохнуть, уснул за рулем.