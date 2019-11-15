На Калинина в Брянске была замечена «летающая» иномарка
15 ноября для владельца одной из брянских иномарок выдалось не очень успешным – на улице Калинина водитель вместе со своим транспортом совершил «полет».
Информация об этом появилась в местном паблике соцсети.
Автомобилист настолько, видимо, разогнался, что во время трюка повис на парапете, пробив железный забор около областного наркологического диспансера.
По словам некоторых подписчиков, вероятно, ДТП случилось по причине съезда машины задом с парковки, находящейся на возвышенности.
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