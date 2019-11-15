На Карла Либкнехта в Брянске сбили ребенка

15 ноября в областном центре на улице Карла Либкнехта произошла серьезная авария с участием мотоцикла и иномарки, пострадал ребенок, информацию об этом сообщили очевидцы.

Инцидент случился около дома №5.

На опубликованных фото видно, что на дороге стоит двухколесный транспорт, рядом лежит шлем, вокруг разлит горючие жидкости. Кроме этого, неподалеку стоит иномарка, видимо, участвующая в ДТП.

«Опять кого-то сбили. Рядом сотрудники ДПС опрашивают каких-то ребят», - поделился автор фото.

Свидетель Денис Говоров утверждает в комментариях под публикацией о том, что мотоциклист сбил ребенка, пересекавшего проезжую часть.