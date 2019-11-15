На площади Партизан в Брянске был замечен хитроумный маршрутчик

18 ноября в Брянске очередной маршрутчик-нарушитель попал на камеру очевидца, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети.

Как оказалось, водитель маршрутки заехал за стоп-линию перед светофором. Инцидент произошел в районе площади Партизан.

По словам горожан, на этом участке дороги автомобилисты часто нарушают правила и мчатся на всех парах по пешеходному переходу.