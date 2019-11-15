В Брянске на Калинина произошло «тройное» ДТП

Авария с участием трех машин случилась на Калинина в областном центре 18 ноября.

Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». По словам автора публикации, транспорт столкнулся около наркодиспансера. Были ли в аварии пострадавшие, неизвестно.

Официальных данных не поступало.

Один их водителей сообщил, что ДТП случилось в узком месте, из-за этого возможен затор.