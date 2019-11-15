В поселке Любохна в ДТП с «буханкой» погиб 37-летний мужчина

37-летний мужчина, водитель автомобиля «УАЗ», получил смертельные травмы во время аварии 17 ноября в поселке Любохна Дятьковского района.

Инцидент случился около двух ночи на улице Молодежной. Как сообщили сотрудники ГИБДД, 37-летний автомобилист не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где опрокинулся.

Кроме этого, в аварии пострадал 49-летний пассажир. У него травма мозга, ушиб грудной клетки, перелом предплечья.