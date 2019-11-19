На Авиационной в Брянске около мини-рынка творится беспорядок

Развалившаяся тротуарная плитка на улице Авиационной в Советском районе Брянска возмутила горожан, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет об участке пешеходной дорожки возле мини-рынка.

«Как считаете, это конец ремонта или ещё доделают?» - спросил о подписчиков автор публикации.

Брянцы выражают надежду на то, что коммунальщики приведут это место в порядок.

Напомним, беспорядок после ремонта на Бежицкой возмутил брянцев.