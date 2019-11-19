На Авиационной в Брянске около мини-рынка творится беспорядок
Развалившаяся тротуарная плитка на улице Авиационной в Советском районе Брянска возмутила горожан, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
Речь идет об участке пешеходной дорожки возле мини-рынка.
«Как считаете, это конец ремонта или ещё доделают?» - спросил о подписчиков автор публикации.
Брянцы выражают надежду на то, что коммунальщики приведут это место в порядок.
Напомним, беспорядок после ремонта на Бежицкой возмутил брянцев.
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