В Брянске Kia и Audi попали в серьезное ДТП

20 ноября на Институтской в областном центре произошла авария с участием Kia и Audi, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился около девяти утра. Очевидец Ольга Федорцова говорит, на этом участке постоянно происходят ДТП, автомобилисты, неустанно превышая скорость, мчатся на всех парах, и попадают в беду. Сегодня «счастливчиками» оказались водители Kia и Audi. От удара у машин серьезные повреждения: у Audi разбита левая передняя часть и фара, у Kia помят перед.

Данных из официальных источников пока не поступало.