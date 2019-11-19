У брянца из-за водителя «Газели» поменялись планы

20 ноября в областном центре на Набережной случилась авария с участием «Газели» и иномарки, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел около одиннадцати утра. Очевидец происшествия сообщил, по всей видимости, водитель «Газели» резко поменял планы автомобилисту иномарки. От удара у легковушки механические повреждения. Теперь оба будут ждать сотрудников ГИБДД.

Из-за ДТП на дороге образовалась небольшая пробка.