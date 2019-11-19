Осуждены бандиты, совершившие похищение на 350 тыс рублей на фокинском цементном заводе

Суд Брянской области вынес наказание семерым участникам организованной группы, которые совершили кражу в крупном размере на предприятии АО «Мальцовский портландцемент».

Виновных приговорили от года до четырех с половиной лет лишения свободы колонии общего режима. Помимо этого, четверым участникам банды назначили дополнительное наказание – штраф от 50 до 100 тыс рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В отношении одного из соучастников преступления обвинение вынесли в августе 2019 года. Уголовное дело выделили в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Согласно расследованию, соучастники, в том числе три действующих работника АО «Мальцовский портландцемент», а также три бывших, в ночь с 26 на 27 августа 2018 года похитили более 80 тонн цемента с территории завода. Для кражи злоумышленники использовали два грузовика с полуприцепами-бочками. Ущерб превысил 350 тыс рублей.