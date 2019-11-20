Под Клинцами полыхал частный дом

20 ноября на улице Стародубской в поселке Ардонь Клинцовского района случился пожар, на место выезжали спасатели 10-й части на двух автоцистернах.

Возгорание произошло в половине восьмого вечера. Через 15 минут сотрудники МЧС прибыли по адресу. К тому времени пламя охватило кровлю нежилого дома размером 6х8 метров по всей площади.

В тушении использовали ручной ствол. За пару минут огонь локализовали, еще за пять ликвидировали.

Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.