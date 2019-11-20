Недалеко от Комаричей «охотники» за металлом «похозяйничали» на железной дороге

Полиция завела уголовное дело на 22-летнего жителя ближнего зарубежья и 16-летнего местного жителя, их подозревают в краже.

Если суд признает задержанных виновными, им грозит до пяти лет колонии.

История случилась на участке железнодорожных путей около сахарного завода в поселке Лопандино Комаричского района.

Парни сняли с рельсов металлические костыли и накладки. По словам работников предприятия, незадолго до кражи около железной дороги был замечен неизвестный автомобиль. Вероятно, на нем на место преступления и прибыли воры.

Сейчас подозреваемые сотрудничают со следствием.

Украденное, как выяснилось, они сдали в пункт приема металла.