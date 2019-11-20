В Брянске около гостиницы «Турист» произошла «тройная» авария, есть пострадавший

ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло в областном центре около гостиницы «Турист» 21 ноября, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась около трех дня.

Как сообщили свидетели, дорогу не поделили две иномарки и отечественная «Лада». Все машины получили серьезные повреждения. На дороге из-за происшествия образовался большой затор.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о ДТП на улице Дуки. На место отправлялись сотрудники первой пожарной части.

«В результате ДТП есть пострадавший. Пожарные провели смыв ГСМ», - объяснили в профильном управлении.