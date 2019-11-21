В Клинцах полыхала легковушка

22 ноября на улице Мира в Клинцах загорелся легковой автомобиль, на тушение выезжали сотрудники МЧС 10-й части на двух автоцистернах.

Пожар случился в половине седьмого утра. Через шесть минут спасатели прибыли по адресу. Выяснилось, огонь охватил легковушку.

В гашении использовали ручной ствол. За минуту пламя локализовали, еще за две - ликвидировали.

Пострадавших не было. Причина выясняется.

Напомним, мужчина обгорел в серьезном пожаре в Большом Полпино.