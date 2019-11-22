В Бежице кафе тушили огнеборцы четырех пожарных частей

23 ноября на улице Ульянова в Бежицком районе загорелось кафе, на тушение выезжали спасатели 13, 12, 33, и 4-й частей на пяти автоцистернах.

Пожар случился в половине четвертого вечера. Через пять минут огнеборцы прибыли по адресу. Как выяснилось, полыхала кровля здания на площади 40 м2.

В тушении задействовали пять ручных стволов, работали четыре звена газодымозащитной службы.

«В 16.18 пламя локализовали, в 16.37 ликвидировали. Пострадавших нет», - объяснили в управлении.

Причина устанавливается.