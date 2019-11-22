В Брянске в высотке бомжи устроили пожар

23 ноября в подъезде одной из многоэтажек случился пожар – его устроили двое без определенного места жительства.

Такая информация появилась в паблике соцсети «ВКонтакте».

«Вчера кто-то впустил в наш подъезд двух бомжей. Может, и сами зашли», - объяснил автор публикации.

На снимке видно, что стены в подъезде закоптило.

Подписчики паблика, увидев ситуацию, пришли в ужас.

По словам Владимира Матюхина, чтобы такого не случалось, для подобной категории людей в области нужно строить ночлежки.