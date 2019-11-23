Недалеко от деревни Добрунь дорогу не поделили два легковых авто

24 ноября в Брянском районе случилась авария с участием двух легковых машин, информация об этом появилась в паблике соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером на дороге около села Добрунь. От удара два автомобиля получили серьезные повреждения. Одна из машин опрокинулась и лежала на обочине.

Были ли в аварии пострадавшие, неизвестно. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.