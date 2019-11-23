В Советском районе во время ЧП в гараже пострадал человек

25 ноября в Советском районе Брянска на улице Софьи Перовской случился пожар, на место выезжали сотрудники МЧС первой, второй и восьмой частей на четырех автоцистернах; в происшествии пострадал человек.

ЧП произошло около часа ночи. За пять минут огнеборцы прибыли по адресу. К тому времени пламя охватило частный гараж размером 20 на 20 метров, а также повредило три автомобиля.

В тушении использовали три ручных ствола и звено газодымозащитной службы.

«В 01:42 огонь локализовали, за восемь минут ликвидировали. Есть пострадавший», - объяснили в региональном ведомстве.

Причину выяснят эксперты.