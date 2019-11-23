На трассе «Орел-Брянск-Смоленск» в автобусе покалечилась 55-летняя дама

Банк УРАЛСИБ предлагает новый пакет услуг «СуперВЭД. МТФ» для корпоративных клиентов – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Продукт был разработан специально для участников Международного таможенного форума, партнером которого выступил УРАЛСИБ, и предназначен для представителей корпоративного бизнеса, не являющихся клиентами Банка.LAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

25 ноября в областном центре на улице Шевченко случилась авария с участием сразу четырех автомобилей, информация появилась в паблике drive 2 smolensk в соцсети «ВКонтакте».

25 ноября в областном центре на улице Маршала Соколовского случилось возгорание в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажки.

За 10 месяцев 2019 года количество столкновений автомобилей с железнодорожным подвижным составом на переездах в границах Московской железной дороги снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (22 и 37 соответственно).

Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное Советом директоров компании «Россети» 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний.

У пострадавшей повреждены связки правого голеностопного сустава. Врачи ее отпустили домой с назначением лечения.

Как сообщили сотрудники ГИБДД, 39-летний шофер автобуса ехал из Смоленска в Брянск. Из-за резкого торможения в салоне упала пассажирка.

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