В Бежице 28-летний парень подшофе расправился со знакомой
Бежицкий райсуд признал 28-летнего местного жителя виновным в умышленном убийстве и назначил наказание до 10 лет колонии строгого режима.
Приговор не вступил в силу.
Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу.
Инцидент случился 14 апреля 2019 года. Молодой человек навеселе поссорился со знакомой, во время конфликта забил ее до смерти. Потерпевшая получила около 98 ударов по телу.
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