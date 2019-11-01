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В больнице №1 задержан брянец, пребывающий в розыске

Опубликовано Сегодня, 09:00

Брянские представители Росгвардии задержали 38-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске.

Задержание происходило в больнице №1 25 ноября. Все началось с того, что сработала «тревожная кнопка». На место сразу прибыл отряд Росгвардии. Выяснилось, один из пациентов мешает работать.

Во время проверки информации установили, что этот человек в розыске. Его доставили в отделение.

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