В больнице №1 задержан брянец, пребывающий в розыске

Брянские представители Росгвардии задержали 38-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске.

Задержание происходило в больнице №1 25 ноября. Все началось с того, что сработала «тревожная кнопка». На место сразу прибыл отряд Росгвардии. Выяснилось, один из пациентов мешает работать.

Во время проверки информации установили, что этот человек в розыске. Его доставили в отделение.