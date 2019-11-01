На трассе «Брянск-Смоленск» произошло ДТП с легковушками

Авария с участием двух легковых автомобилей случилась утром 26 ноября на трассе «Брянск-Смоленск».

Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, во всем виноват водитель одной из машин, который проигнорировал светофор.

«Кто-то не послушался светофора. Поворот на Бежицу с Рославльской трассы», – прокомментировал Кирилл Жигулов.