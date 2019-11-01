В Новозыбкове в ДТП угодил лесовоз

ДТП с участием лесовоза случилось в Новозыбкове Брянской области 26 ноября.

Инцидент произошел в одиннадцать утра на улице Ленина. Об этом сообщили очевидцы в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, что у лесовоза опрокинулся прицеп.

«Когда неудачно зашёл в поворот!» - поделился автор публикации Никита Антропов.

Официальных данных об аварии не поступало. Что стало причиной, неизвестно.