Брянцу около БГТУ разбили автомобиль

Банк УРАЛСИБ предлагает новый пакет услуг «СуперВЭД. МТФ» для корпоративных клиентов – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Продукт был разработан специально для участников Международного таможенного форума, партнером которого выступил УРАЛСИБ, и предназначен для представителей корпоративного бизнеса, не являющихся клиентами Банка.LAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

25 ноября в областном центре на улице Шевченко случилась авария с участием сразу четырех автомобилей, информация появилась в паблике drive 2 smolensk в соцсети «ВКонтакте».

25 ноября в областном центре на улице Маршала Соколовского случилось возгорание в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажки.

За 10 месяцев 2019 года количество столкновений автомобилей с железнодорожным подвижным составом на переездах в границах Московской железной дороги снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (22 и 37 соответственно).

Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное Советом директоров компании «Россети» 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний.

Завод «КДМ» в областном центре подключат к отопительной системе, в связи с этим с 27 по 29 ноября улица Лавочкина будет перекрыта.

По словам брянца, автомобиль ему разбил некий человек на Renaut Sandero.

Брянскому автомобилисту неизвестный повредил машину, информация об этом появилась 26 ноября в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

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